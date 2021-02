Vittorio Sgarbi mette in imbarazzo Myrta Merlino sull’ex marito Domenico Arcuri: “Come hai fatto a viverci?”. La risposta di lei (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi versione “Casanova”, tra corteggiamento e frecciatine. Il critico d’arte è stato ospite a L’Aria Che Tira, in collegamento e quando Myrta Merlino gli ha chiesto cosa stesse facendo con il suo smartphone, Sgarbi ha risposto: “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”. Merlino ha allora chiesto, tra il serio e il faceto: “Sono anche per me?”. Ed ecco la risposta che l’ha spiazzata: “Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono Come hai fatto a vivere col commissario (Domenico Arcuri, ndr), perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. Gelo e cambio di marcia ma non prima che Myrta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)versione “Casanova”, tra corteggiamento e frecciatine. Il critico d’arte è stato ospite a L’Aria Che Tira, in collegamento e quandogli ha chiesto cosa stesse facendo con il suo smartphone,ha risposto: “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”.ha allora chiesto, tra il serio e il faceto: “Sono anche per me?”. Ed ecco lache l’ha spiazzata: “Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capisconohaia vivere col commissario (, ndr), perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. Gelo e cambio di marcia ma non prima che...

VittorioSgarbi : #premiovittoriosgarbi Prima edizione del 'Premio VITTORIO SGARBI' dedicato all’arte contemporanea. Comprenderà vari… - VittorioSgarbi : «Il Diario della capra» di Vittorio Sgarbi colleziona, giorno dopo giorno, in una utile agenda dell'anno scolastico… - VittorioSgarbi : #roma #amministrative Noi ci siamo. Per Roma non posso non esserci. Roma oggi è una città abbandonata, con monument… - OrticaWeb : VITTORIO SGARBI SI CANDIDA A SINDACO DI ROMA - PatVeronica02 : RT @VittorioSgarbi: «Il Diario della capra» di Vittorio Sgarbi colleziona, giorno dopo giorno, in una utile agenda dell'anno scolastico 202… -