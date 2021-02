Uomini e Donne, Tina fa l’ennesimo scherzo a Gemma: Maria la segue alla regia VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tina Cipollari è la storica opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non perde mai occasione di punzecchiare Gemma Galgani. Non ha fatto eccezione neanche nella puntata di oggi, giovedì 25 febbraio. Ecco cosa ha fatto. Tina e Gemma – Solonotizie24l’ennesimo scherzo di Tina La puntata ha avuto inizio con la presentazione di una nuova dama, la quale ha dichiarato di volersi mettere alla prova nel programma per trovare l’amore. Subito dopo è entrata Gemma e ha avuto modo di confrontarsi con Maurizio Peduzzi. Quest’ultimo ha iniziato a elogiare Tina, confessando di apprezzare una personalità come la sua. Gemma ha avuto da ridire, in quanto è ben ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)Cipollari è la storica opinionista didiDe Filippi. Non perde mai occasione di punzecchiareGalgani. Non ha fatto eccezione neanche nella puntata di oggi, giovedì 25 febbraio. Ecco cosa ha fatto.– Solonotizie24diLa puntata ha avuto inizio con la presentazione di una nuova dama, la quale ha dichiarato di volersi mettereprova nel programma per trovare l’amore. Subito dopo è entratae ha avuto modo di confrontarsi con Maurizio Peduzzi. Quest’ultimo ha iniziato a elogiare, confessando di apprezzare una personalità come la sua.ha avuto da ridire, in quanto è ben ...

