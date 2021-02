Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: “Un uomo mediocre e superficiale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sebbene siano ormai distanti da parecchi anni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano a mandarsi frecciatine. La relazione tra loro, che era finita nel peggiore dei modi, ha lasciato evidentemente vecchi rancori ed ecco che entrambi non si risparmiano nelle interviste. L’ex cavaliere, il quale sembrava prossimo all’Isola dei Famosi, ha speso parole piuttosto dure contro la dama, la quale, in queste ore, ha risposto con la stessa foga. L’attacco di Giorgio Manetti alla ex Gemma Galgani Qualche giorno fa, Giorgio Manetti si era scagliato contro Gemma Galgani in merito al suo percorso a Uomini e Donne. Ancora una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sebbene siano ormai distanti da parecchi anni,continuano a mandarsi frecciatine. La relazione tra loro, che era finita nel peggiore dei modi, ha lasciato evidentemente vecchi rancori ed ecco che entrambi non si risparmiano nelle interviste. L’ex cavaliere, il quale sembrava prossimo all’Isola dei Famosi, ha speso parole piuttosto durela dama, la quale, in queste ore, ha risposto con la stessa foga. L’attacco dialla exQualche giorno fa,si era scagliatoin merito al suo percorso a. Ancora una ...

