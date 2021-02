Ue: Conte, 'distante e elitaria per cittadini, ma pandemia ha cambiato corso Storia' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Anche la politica ha finito per rinunciare alla sua funzione legittimante e rappresentativa, apparendo - agli occhi dei cittadini - distante e 'oligarchica', incapace di comprendere i reali bisogni della collettività. È divenuta, come è stato acutamente osservato dal politologo Jan Zielonka, “un parametro cerimoniale a copertura di operazioni globali molto complesse, largamente incomprensibili, se non segrete. La pandemia è intervenuta quando ormai il popolo europeo stava fortemente rumoreggiando, quando stava manifestando una forte carica oppositiva verso le élites, lamentando il fallimento della politica, asservita alle ragioni dell'economia. La pandemia è intervenuta a cambiare il corso della Storia". Così l'ex premier Giuseppe Conte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Anche la politica ha finito per rinunciare alla sua funzione legittimante e rappresentativa, apparendo - agli occhi deie 'oligarchica', incapace di comprendere i reali bisogni della collettività. È divenuta, come è stato acutamente osservato dal politologo Jan Zielonka, “un parametro cerimoniale a copertura di operazioni globali molto complesse, largamente incomprensibili, se non segrete. Laè intervenuta quando ormai il popolo europeo stava fortemente rumoreggiando, quando stava manifestando una forte carica oppositiva verso le élites, lamentando il fallimento della politica, asservita alle ragioni dell'economia. Laè intervenuta a cambiare ildella". Così l'ex premier Giuseppe, ...

TV7Benevento : Ue: Conte, 'distante e elitaria per cittadini, ma pandemia ha cambiato corso Storia'... - Django71158 : @chiadegli Certo che lo sappiamo, ma questo cosa c’entra? Chi ha mai criticato Conte per questo? Il punto è un altr… - CarlaLagorio : @Agenzia_Italia Speriamo, finora non sembra troppo distante da un Conte ter, vedremo in futuro, intanto 3 'pessimi'… - Ferrarista1986 : @OrgoglioGobbo38 @VlnN94 @Mirko799 Infatti non rivorrei Max e neanche Capello. Due modi di vedere il calcio distant… - conte_Vlad1077 : È comprensibile stai tu distante da una svedese. #Svezia -