Tottenham, Mourinho: “Vinicius ha un problema, si chiama Harry Kane” (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'allenatore del Tottenham Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa, tornando sul recupero del centrocampista inglese Dele Alli: "Sono contento di Dele. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico" - spiega lo Special One in conferenza - . Poi Mou passa al capitolo Vinicius: "Lui ha un unico problema: Harry Kane. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra di Kane devi avere una motivazione costante e la stessa felicità, sia nel giocare un minuto che nel giocarne 90. Vinicius ci sta dando tutto ciò che vogliamo da lui" - ha dichiarato Mourinho parlando del giovane calciatore degli Spurs - .Il Tottenham ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'allenatore delJosèha parlato in conferenza stampa, tornando sul recupero del centrocampista inglese Dele Alli: "Sono contento di Dele. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico" - spiega lo Special One in conferenza - . Poi Mou passa al capitolo: "Lui ha un unico. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra didevi avere una motivazione costante e la stessa felicità, sia nel giocare un minuto che nel giocarne 90.ci sta dando tutto ciò che vogliamo da lui" - ha dichiaratoparlando del giovane calciatore degli Spurs - .Il...

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho: 'Vinicius ha un problema, si chiama Harry Kane' - - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Tottenham, #Mourinho: 'Sono abituato alla pressione, è come ossigeno per me' - sportface2016 : #Tottenham, #Mourinho: 'Sono abituato alla pressione, è come ossigeno per me' - deatoffees : @nox_2793 #Tottenham super favorito, sarebbe ora portasse a casa un trofeo, #Mourinho di norma garanzia in una comp… - gojaximus : Meglio lo United del tottenham, immaginatevi uscire con mourinho, avrebbero fatto festa per settimane gli interisti -