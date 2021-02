Spotify, arrivano i filtri “emozionali” per le vostre raccolte musicali (Di venerdì 26 febbraio 2021) la raccolta di Spotify “I brani che ti piacciono” è indubbiamente assai comoda, perché consente di ritrovare velocemente i brani che più gradiamo e ascoltiamo di frequente. Il problema è che al suo interno appunto ci finisce dentro tutto ciò che ascoltiamo più spesso, indipendentemente dal genere, ma il nostro umore non è granitico, a volte ci andrà di ascoltare qualcosa di energetico, altre di più rilassante. Per fortuna quelli di Spotify si sono accorti del limite e hanno deciso di intervenire implementando una serie di filtri “emozionali”, che consentiranno cioè di filtrare i brani, sia per genere che per “mood”. L’azienda ha iniziato a implementare la nuova funzione in queste ore, anche se per ora sarà disponibile solo nei mercati di lingua inglese, tra cui Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Non c’è motivo però di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) la raccolta di“I brani che ti piacciono” è indubbiamente assai comoda, perché consente di ritrovare velocemente i brani che più gradiamo e ascoltiamo di frequente. Il problema è che al suo interno appunto ci finisce dentro tutto ciò che ascoltiamo più spesso, indipendentemente dal genere, ma il nostro umore non è granitico, a volte ci andrà di ascoltare qualcosa di energetico, altre di più rilassante. Per fortuna quelli disi sono accorti del limite e hanno deciso di intervenire implementando una serie di”, che consentiranno cioè di filtrare i brani, sia per genere che per “mood”. L’azienda ha iniziato a implementare la nuova funzione in queste ore, anche se per ora sarà disponibile solo nei mercati di lingua inglese, tra cui Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Non c’è motivo però di ...

