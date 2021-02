Spaccio di cocaina, pusher 25enne arrestato dalla polizia locale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pusher 25enne è stato arrestato ieri pomeriggio, giovedì 25 febbraio, dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale. Dopo una serie di indagini, appostamenti e pedinamenti gli agenti di ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unè statoieri pomeriggio, giovedì 25 febbraio, dal nucleo digiudiziaria della. Dopo una serie di indagini, appostamenti e pedinamenti gli agenti di ...

LuigiBrugnaro : Arrestato in via Carducci a #Mestre un uomo con l’accusa di spaccio. Complimenti alla nostra #PoliziaLocale per av… - MauroGentileTv : RT @LuigiBrugnaro: Arrestato in via Carducci a #Mestre un uomo con l’accusa di spaccio. Complimenti alla nostra #PoliziaLocale per aver in… - InFoDifesa : Spacciava per pagarsi la #Cocaina: arrestato vice brigadiere dei #Carabinieri - - TDSestieri : RT @LuigiBrugnaro: Arrestato in via Carducci a #Mestre un uomo con l’accusa di spaccio. Complimenti alla nostra #PoliziaLocale per aver in… - SimonVenturini : RT @LuigiBrugnaro: Arrestato in via Carducci a #Mestre un uomo con l’accusa di spaccio. Complimenti alla nostra #PoliziaLocale per aver in… -