Simone Gianlorenzi | il marito di Stefania attacca Dayane | “Non capisco come i telespettatori possano supportarla” VIDEO

Simone Gianlorenzi contro Dayane Mello Nella nuova puntata di casa Chi erano ospiti Francesco Opppini e Simone Gianlorenzi. Sia l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che il marito di Stefania orlando hanno attaccato duramente Dayane Mello. Il noto musicista ha detto che secondo lui la vera stratega del reality show di canale 5 è proprio la modella sudamericana. "Il fatto che sia sempre in nomination mi fa piacere. Significa che è un personaggio forte e qualcuno sta tentando di farla uscire prima della finalissima. C'è chi vuole portare in finale i personaggi meno forti. Hanno fatto uscire Maria Teresa e Giulia", ha asserito l'umo nel programma via web di Gabriele Parpiglia.

