Serie B, pari a reti bianche tra Reggiana e Salernitana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Finisce senza reti l’anticipo tra Reggiana e Salernitana. Una partita globalmente giocata meglio proprio dai ragazzi di Alvini, almeno per 65?, proponendo gioco, ma trovando raramente la via della pericolosita’ a causa di una Salernitana ermetica. Il gruppo di Castori cresce nei 20? finali, impegnando Venturi in un paio di occasioni. L’occasione piu’ grande della partita resta un tiro di Mazzocchi da dentro l’area, servito ottimamente da un delizioso esterno destro di Laribi, fra i migliori dei suoi. Poi si registra anche una botta finale di Varone, col lituano Adamonis ancora bravo in tuffo. Il pari e’ sostanzialmente giusto, la Reggiana sale a 28 punti (+2 sulla zona playout) in attesa delle altre gare del turno, mentre la Salernitana ora e’ seconda a 42 punti (come ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Finisce senzal’anticipo tra. Una partita globalmente giocata meglio proprio dai ragazzi di Alvini, almeno per 65?, proponendo gioco, ma trovando raramente la via della pericolosita’ a causa di unaermetica. Il gruppo di Castori cresce nei 20? finali, impegnando Venturi in un paio di occasioni. L’occasione piu’ grande della partita resta un tiro di Mazzocchi da dentro l’area, servito ottimamente da un delizioso esterno destro di Laribi, fra i migliori dei suoi. Poi si registra anche una botta finale di Varone, col lituano Adamonis ancora bravo in tuffo. Ile’ sostanzialmente giusto, lasale a 28 punti (+2 sulla zona playout) in attesa delle altre gare del turno, mentre laora e’ seconda a 42 punti (come ...

ItaSportPress : Serie B, pari a reti bianche tra Reggiana e Salernitana - - InfoCilentoWeb : #Reggiana-#Salernitana: pari dei granata nell'anticipo della cadetteria #SerieB - arthurhogws : sono anche in pari con le serie - TrokiPotterhead : La me 12enne comprerebbe il libro e si metterebbe in pari in un mesetto prima dell'inizio della serie ma la me 12en… - wintverscenery : RT @hoIyhyunjin: comunque per sdrammatizzare è un po' allucinante come una litigio tra compagni (che tutti noi abbiamo avuto almeno una vo… -