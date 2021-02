Sanremo, l’idea di Cristicchi spariglia le carte: no al pubblico? Facciamolo noi coi cantanti in platea (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sanremo, l’idea di Simone Cristicchi spariglia le carte: niente pubblico? Facciamolo noi: alternando i cantanti tra palco e platea. Tra esibizione e ascolto. Impegnati nella gara e nell’ascolto reciproco. «Per chi si esibirà sarà un po’ straniante – ammette l’artista –. Non so neanche se metteranno gli applausi finti. Anche perché bisognerebbe metterli tutti allo stesso livello di audio per democrazia». Insomma, un’idea singolare, ma non del tutto peregrina, quella che Simone Cristicchi affida all’Adnkronos su questo festival di Sanremo rivisitato e corretto dal Covid. Una kermesse, come noto, che quest’anno sarà senza pubblico in sala. E quindi senza applausi: un parametro fin qui ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021)di Simonele: nientenoi: alternando itra palco e. Tra esibizione e ascolto. Impegnati nella gara e nell’ascolto reciproco. «Per chi si esibirà sarà un po’ straniante – ammette l’artista –. Non so neanche se metteranno gli applausi finti. Anche perché bisognerebbe metterli tutti allo stesso livello di audio per democrazia». Insomma, un’idea singolare, ma non del tutto peregrina, quella che Simoneaffida all’Adnkronos su questo festival dirivisitato e corretto dal Covid. Una kermesse, come noto, che quest’anno sarà senzain sala. E quindi senza applausi: un parametro fin qui ...

