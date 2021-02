Roma | giro di vite dei Carabinieri a Torpignattara | nei guai ladro d’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In seguito a diverse segnalazioni riguardante furti nella zona di, sono stati intensificati i controlli nel quartiere. Già nella serata di ieri sera, idella stazione di, hanno sventato un furto ed arrestato un cittadino originario del Marocco. Il ragazzo di 24 anni è stato sorpreso subito dopo il tentativo di furto ai danni di un furgone. Leggi anche: Rapine in pieno lockdown: ecco come svaligiavano i supermercati. Presi i rapinatori che seminavano il panico nel III Municipio Ilo hanno infatti colto in fragrante mentre, dopo aver distrutto il lunotto della vettura, stava portando via 2 lampade a Led ed una chiave universale (utilizzata per sbloccare le porte degli ascensori). Alla vista dei militari il giovane ha tentato la fuga, lasciando la ...