Roma, addio stadio a Tor di Valle: il comunicato del club La Roma ha deciso di non proseguire il progetto del nuovo stadio a Tor di Valle: il comunicato ufficiale della società giallorossa «Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'utilizzo dello stadio da realizzarsi nell'ambito dell'attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor Di Valle, essendo quest'ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione – dopo aver esaminato le analisi svolte dagli advisor in merito alle condizioni finanziarie, economiche, giuridiche e ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio Roma, addio stadio. Pallotta: 'Progetto rovinato da qualche cogl...' ROMA - Dopo 3.313 giorni dall'avvio del progetto, la Roma ha bloccato il progetto Stadio a Tor di Valle. Quest'oggi il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché " non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'...

