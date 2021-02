Programmi TV di stasera, venerdì 26 febbraio 2021. Ultimi appuntamenti per «Il Cantante Mascherato» e «Freedom – Oltre il confine» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milly Carlucci Rai1, ore 21.35: Il Cantante Mascherato – Finale È arrivato il momento della finale per lo show condotto da Milly Carlucci. Tra indizi misteriosi e inaspettate rivelazioni, al grido “giù la maschera”, finalmente si saprà chi sarà il vincitore. L’ultimo appuntamento si aprirà con lo spareggio tra la Farfalla e l’Orsetto. Il vincitore della sfida accederà di diritto alla fase conclusiva del talent, mentre chi avrà ottenuto il punteggio minore dovrà smascherarsi rivelando a tutti la propria identità. A seguire una manche dedicata ai duetti, che vedrà protagonista sul palco anche la maschera uscente dello spareggio iniziale. Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo. Al fianco di Milly ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milly Carlucci Rai1, ore 21.35: Il– Finale È arrivato il momento della finale per lo show condotto da Milly Carlucci. Tra indizi misteriosi e inaspettate rivelazioni, al grido “giù la maschera”, finalmente si saprà chi sarà il vincitore. L’ultimo appuntamento si aprirà con lo spareggio tra la Farfalla e l’Orsetto. Il vincitore della sfida accederà di diritto alla fase conclusiva del talent, mentre chi avrà ottenuto il punteggio minore dovrà smascherarsi rivelando a tutti la propria identità. A seguire una manche dedicata ai duetti, che vedrà protagonista sul palco anche la maschera uscente dello spareggio iniziale. Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo. Al fianco di Milly ...

