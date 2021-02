Perché dovremmo guardare con attenzione le proteste in Spagna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quello che sta succedendo in questi giorni a Barcellona, Madrid e altre città è l’espressione di qualcosa che viene da lontano e non riguarda solo la Spagna. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quello che sta succedendo in questi giorni a Barcellona, Madrid e altre città è l’espressione di qualcosa che viene da lontano e non riguarda solo la. Leggi

sole24ore : Coronavirus, perché dovremmo smettere di ragionare su base regionale. Ecco una mappa differente… - MattiaPertoldi : Abbiamo tre #vaccini già autorizzati: #Pfizer #Moderna #AstraZeneca e almeno un altro in arrivo:… - fa39893147 : @6Stars13 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @WRicciardi @CarloCalenda Il principio di precauzione non va nella sua li… - nely96191763 : @Tommymiore @GrandeFratello Ma se io sono sposata e decido di avere un avventura sessuale con una donna, scusa sono… - Terrucch : @teoxandra Scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa vorrebbe implicare la sovranità vaccinale...che dovremmo produ… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dovremmo Covid, Antonio di 105 anni si vaccina: fatelo, il nemico è uno 'É giusto farlo perché sembra sia il sistema migliore contro la diffusione dell'epidemia, qui dovremmo essere tutti d'accordo. Durante la guerra c'erano amici e nemici, si era dalla parte diversa, ...

Assemblea pubblica Rise Up 4 Climate Justice Non dovremmo esultare perché le stesse compagnie riceveranno miliardi di euro di debito pubblico con cui ripulirsi faccia e coscienza intavolando misere opere di "compensazione" dei danni. Rise Up 4 ...

Covid: Bertolaso, 'in Lombardia ridurremo scorte vaccini, dobbiamo correre' Affaritaliani.it 'É giusto farlosembra sia il sistema migliore contro la diffusione dell'epidemia, quiessere tutti d'accordo. Durante la guerra c'erano amici e nemici, si era dalla parte diversa, ...Nonesultarele stesse compagnie riceveranno miliardi di euro di debito pubblico con cui ripulirsi faccia e coscienza intavolando misere opere di "compensazione" dei danni. Rise Up 4 ...