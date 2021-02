Paura ad Acilia | terribile incendio in un appartamento | disabile intrappolato tra le fiamme

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Intorno alle ore 11:00 di questa mattina, 26 febbraio, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco ad, a causa di unin. L’inA causa di un vastoin, alle ore 11:35, la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia(13/A), l’autoscala(AS13), la botte (9/A) e il Capoturno Provinciale, in Via Alberto Galli 21. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno soccorso la persona che risiedeva nell’interessato dalle. Successivamente, l’uomo, diversamente abile, è stato affidato alle cure degli operatori del 118 . Durante le operazioni di spegnimento è stata evacuata l’intera palazzina, anche se al solo ...

