Passaporto vaccinale, l’Ue ora preme: “Serve subito”. Google e altri big non vedono l’ora… (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra occasione ghiotta da sfruttare, per “loro”. E quindi ora inizia il pressing. I leader europei imprimono un’accelerata sul cosiddetto Passaporto vaccinale. Nell’ultimo Consiglio europeo, infatti, Angela Merkel ha detto: “Tutti hanno concordato sul fatto che serva un documento digitale che certifichi il vaccino. La direttiva politica è di averlo nei prossimi tre mesi”. L’obiettivo è averlo già per l’estate. La scusa è salvare la stagione turistica, e pazienza se si avvierà un’ennesima discriminazione che genererà cittadini di serie A e cittadini serie B, cittadini “buoni” e cittadini “cattivi”. Per non parlare della valanga di dati personali – e certamente sanitari – che arriveranno dritti dritti nelle casse di chi gestirà le piattaforme. Sarebbe un’infornata di dati senza precedenti.



