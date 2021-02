Otto cuccioli buttati in un pozzo a Palermo: salvi per miracolo grazie a una famiglia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Otto cuccioli gettati in un pozzo, a Palermo, per lasciarli morire di fame e di inedia. I cagnolini si lamentavano sul fondo del pozzo prosciugato, ormai allo stremo delle forze. Ad avvertire i soccorsi una famiglia che aveva organizzato una gita. I bambini si sono accorti dei guaiti, udendoli dal pozzo. Una storia dell’orrore a lieto fine per Otto cagnolini appena nati, gettati in un pozzo prosciugato a Palermo tra le rovine della vecchia Santa Margherita Belice. Gettati via per lasciarli morire lì, di fame e di inedia. Se questo triste epilogo è stato scongiurato, si deve solo al caso:una famiglia che ha organizzato una passeggiata dalla vicina Castelvetrano. Sono stati proprio i bimbi, correndo tra ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021)gettati in un, a, per lasciarli morire di fame e di inedia. I cagnolini si lamentavano sul fondo delprosciugato, ormai allo stremo delle forze. Ad avvertire i soccorsi unache aveva organizzato una gita. I bambini si sono accorti dei guaiti, udendoli dal. Una storia dell’orrore a lieto fine percagnolini appena nati, gettati in unprosciugato atra le rovine della vecchia Santa Margherita Belice. Gettati via per lasciarli morire lì, di fame e di inedia. Se questo triste epilogo è stato scongiurato, si deve solo al caso:unache ha organizzato una passeggiata dalla vicina Castelvetrano. Sono stati proprio i bimbi, correndo tra ...

