sportli26181512 : Nzonzi e Dalbert non incidono, il #Rennes ancora ko: Il #Nizza vince grazie al rigore di Gouiri (19') e al gol di D… -

Ultime Notizie dalla rete : Nzonzi Dalbert

Corriere dello Sport.it

Le vecchie conoscenze della Serie A(in campo dal 65'), oltre che l'astro nascente del calcio transalpino Camavinga (sostituito al medesimo minuto), hanno raccolto appena due punti ...A disposizione: Romain Salin, Gerzino Nyamsi,, Brandon Soppy, James Lea Siliki. Allenatore: ... In medianae Camavinga ed esterni Doku e Truffert. In attacco Grenler fantasista dietro a ...Le vecchie conoscenze della Serie A Nzonzi e Dalbert (in campo dal 65'), oltre che l'astro nascente del calcio transalpino Camavinga (sostituito al medesimo minuto), hanno raccolto appena due punti in ...Il Nizza vince grazie al rigore di Gouiri (19') e al gol di Daniliuc (58'). Ai padroni di casa non basta Terrier (39') ...