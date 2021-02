Marano | 100 chili di droga in auto | in tre finiscono in carcere I nomi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si aprono le porte deldi Poggioreale per tre maranesi, tra cui l’ex dipendente del comune diGiuseppe di Costanzo. Gli altri due sono Giuseppe De Fenza e Ivan Rino Bonaccorsi. Sono destinatari di una condanna definitiva per concorso in trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. A dare la notizia è il Mattino. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... il 30 gennaio 2020 dai Carabinieri, a carico di 3 soggetti, tra i quali un ex Sindaco didi ... avrebbe sottratto circamilioni di euro di IVA allo Stato, in poco più di due anni, nonché ...In auto conchili di hashish, condanna definitiva per tre uomini residenti a. Uno di questi, Giuseppe Di Costanzo, è un ex dipendente del comune di, all'epoca dei fatti custode della villa ...I positivi del giorno in Campania sono 2.385, di cui 278 casi identificati da test antigenici ... "Professore lei mi mortifica". "E che ti devo dire? Tu devi andare a fare il medico, ... I funzionari ...In auto con 100 chili di hashish, condanna definitiva per tre uomini residenti a Marano. Uno di questi, Giuseppe Di Costanzo, è un ex dipendente del comune di Marano, all'epoca dei ...