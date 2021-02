Lombardia, Piemonte e Marche passano in zona arancione. Molise a rischio rosso (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Le parole sono chiarissime: “Dopo un’iniziale peggioramento, questa settimana l’epidemia entra in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale“. Così la bozza del report del monitoraggio epidemiologico della Cabina di regia Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L’analisi pone in evidenza i passaggi di colore tra le Regioni, che è un po’ la notizia più impattante: Lombardia, ieri con oltre 4000 contagi, Piemonte e Marche diventano arancioni, mentre il Molise, che ha dati preoccupanti, potrebbe ricadere nella zona rossa, come pare aver richiesto la stessa Regione. Ma non è il dato dell’Rt ad aver determinato questa decisione, perché come si chiarisce nella bozza del report si attesta a 0,99, come media dei due intervalli 0,93 e 1,03 che vengono presi in considerazione da Iss. Piuttosto è il rischio basato sul metodo di calcolo dei 21 parametri a determinare il valore alto in cui sono rientrate le tre Regioni in arancione e il Molise, con probabilità, in zona rossa. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Le parole sono chiarissime: “Dopo un’iniziale peggioramento, questa settimana l’epidemia entra in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale“. Così la bozza del report del monitoraggio epidemiologico della Cabina di regia Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L’analisi pone in evidenza i passaggi di colore tra le Regioni, che è un po’ la notizia più impattante: Lombardia, ieri con oltre 4000 contagi, Piemonte e Marche diventano arancioni, mentre il Molise, che ha dati preoccupanti, potrebbe ricadere nella zona rossa, come pare aver richiesto la stessa Regione. Ma non è il dato dell’Rt ad aver determinato questa decisione, perché come si chiarisce nella bozza del report si attesta a 0,99, come media dei due intervalli 0,93 e 1,03 che vengono presi in considerazione da Iss. Piuttosto è il rischio basato sul metodo di calcolo dei 21 parametri a determinare il valore alto in cui sono rientrate le tre Regioni in arancione e il Molise, con probabilità, in zona rossa.

