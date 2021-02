L’Fmi: “Draghi è un bene, ma ora l’Italia tagli il debito pubblico” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avete ancora dubbi sul vero motivo dell’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi, con la benedizione di quasi tutte le forze politiche italiane? Se sì, vi basterà leggere l’ultima intervista rilasciata alle pagine de La Stampa da Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Che ha salutato l’arrivo dell’ex direttore della Bce con entusiasmo, in linea con le principali istituzioni europee, e indicato già la linea da seguire nei prossimi mesi. All’insegna, ovviamente, del rigore economico, nonostante la crisi. “Sarà fondamentale – secondo Georgieva – mantenere un sostegno fiscale ben mirato, fino a quando la ripresa non sarà saldamente ristabilita. Auguro a Draghi e alla sua squadra un grande successo, non soltanto per riportare l’Italia fuori dalla crisi, ma anche nell’assumere la presidenza ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avete ancora dubbi sul vero motivo dell’avvento di Marioa Palazzo Chigi, con ladizione di quasi tutte le forze politiche italiane? Se sì, vi basterà leggere l’ultima intervista rilasciata alle pagine de La Stampa da Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Che ha salutato l’arrivo dell’ex direttore della Bce con entusiasmo, in linea con le principali istituzioni europee, e indicato già la linea da seguire nei prossimi mesi. All’insegna, ovviamente, del rigore economico, nonostante la crisi. “Sarà fondamentale – secondo Georgieva – mantenere un sostegno fiscale ben mirato, fino a quando la ripresa non sarà saldamente ristabilita. Auguro ae alla sua squadra un grande successo, non soltanto per riportarefuori dalla crisi, ma anche nell’assumere la presidenza ...

