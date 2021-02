In rosso Wall Street (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell’inflazione negli USA. In flessione dello 0,89% sul Dow Jones, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.835 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,15%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,19%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,32%), telecomunicazioni (+0,94%) e beni di consumo secondari (+0,61%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-2,15%), finanziario (-1,22%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,94%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Microsoft (+1,93%), Apple (+1,91%), United Health (+1,72%) e Intel (+0,90%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell’inflazione negli USA. In flessione dello 0,89% sul Dow Jones, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.835 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,15%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,19%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+1,32%), telecomunicazioni (+0,94%) e beni di consumo secondari (+0,61%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-2,15%), finanziario (-1,22%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,94%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Microsoft (+1,93%), Apple (+1,91%), United Health (+1,72%) e Intel (+0,90%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le ...

fainformazione : Crollo borse in Asia, Fincantieri in controdendenza Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con Wall Street… - fainfoeconomia : Crollo borse in Asia, Fincantieri in controdendenza Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con Wall Street… - TaniGian : RT @MKT_INS: Avvio contrastato per i listini Usa mentre proseguono le vendite fra le borse europee. #borsa #mercato #finanza https://t.c… - MKT_INS : Avvio contrastato per i listini Usa mentre proseguono le vendite fra le borse europee. #borsa #mercato #finanza - MKT_INS : Apertura in rosso per le borse europee, dopo i pesanti ribassi registrati ieri a Wall Street e stamane sui mercati… -

Ultime Notizie dalla rete : rosso Wall Piazza Affari chiude in rosso l'ultima seduta di febbraio Flessioni superiori al 2% anche per Poste Italiane, Unicredit e Leonardo; da quest'ultima oggi è atteso il via libera alla quotazione di Drs a Wall Street. In negativo anche il titolo Atlantia ( - 0,...

In rosso Wall Street Giornata "no" per la Borsa USA, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell'inflazione negli USA. In flessione dello 0,89% sul Dow Jones , mentre, al contrario, rimane ai ...

Pericolo inflazione, le Borse Ue chiudono deboli. Wall Street contrastata. Asia al tappeto, Tokyo crolla d... la Repubblica Borsa: Europa chiude in rosso una seduta nervosa, Milano -0,9% Vendite soprattutto sui comparti Materie prime ed Energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Chiusura in rosso per l'Europa al termine ... in una giornata debole anche per le banche.

Borse europee, chiusura in rosso La chiusura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del greggio ...

Flessioni superiori al 2% anche per Poste Italiane, Unicredit e Leonardo; da quest'ultima oggi è atteso il via libera alla quotazione di Drs aStreet. In negativo anche il titolo Atlantia ( - 0,...Giornata "no" per la Borsa USA, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell'inflazione negli USA. In flessione dello 0,89% sul Dow Jones , mentre, al contrario, rimane ai ...Vendite soprattutto sui comparti Materie prime ed Energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Chiusura in rosso per l'Europa al termine ... in una giornata debole anche per le banche.La chiusura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del greggio ...