Immunologa Viola: “Non è il momento di parlare di aperture” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Visto la situazione che c’è, l’aumento dei contagi e le situazioni critiche in diverse province, non è assolutamente il momento di parlare di aperture, anzi bisogna, dove necessario, mettere in atto misure restrittive maggiori“. È questo il pensiero della nota Immunologa Antonella Viola in vista delle misure restrittive contenute nel prossimo decreto, il primo dell’era Draghi. “Chiedere a uno scienziato cosa fare è complesso: se non si considera l’aspetto economico direi di fare tre settimane di lockdown e andare avanti con le vaccinazioni, però l’aspetto economico c’è – ha detto Viola a ‘Buongiorno’ su Sky TG24 -. Considerando anche questo probabilmente la strada migliore è quella di intervenire chirurgicamente: dove i contagi salgono, intervenire con lockdown mirati“. E sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Visto la situazione che c’è, l’aumento dei contagi e le situazioni critiche in diverse province, non è assolutamente ildidi, anzi bisogna, dove necessario, mettere in atto misure restrittive maggiori“. È questo il pensiero della notaAntonellain vista delle misure restrittive contenute nel prossimo decreto, il primo dell’era Draghi. “Chiedere a uno scienziato cosa fare è complesso: se non si considera l’aspetto economico direi di fare tre settimane di lockdown e andare avanti con le vaccinazioni, però l’aspetto economico c’è – ha dettoa ‘Buongiorno’ su Sky TG24 -. Considerando anche questo probabilmente la strada migliore è quella di intervenire chirurgicamente: dove i contagi salgono, intervenire con lockdown mirati“. E sulla ...

