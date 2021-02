Il governo non allenta le misure: serve prima vaccinare le persone (Di venerdì 26 febbraio 2021) La bozza del nuovo dpcm oggi alle Regioni, Draghi mantiene la linea già tracciata da Conte. Oggi la bozza del nuovo dpcm: sarà in vigore fino al 6 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) La bozza del nuovo dpcm oggi alle Regioni, Draghi mantiene la linea già tracciata da Conte. Oggi la bozza del nuovo dpcm: sarà in vigore fino al 6 aprile su Notizie.it.

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - pfmajorino : Continuo a non comprendere lo stupore di quelli che han tifato per l'operazione del governo di tutti e poi rimangon… - LucaBizzarri : Pensavo non ci fosse più nulla da ridere, che questo Governo non ci avrebbe più regalato perle. E invece... - rumarno2 : @UnoNemoNessuno Il governo Conte faceva riforme veramente utili per i cittadini qualunque,per la nazione.Altri part… - ciccio_radari : @NIRV69 @fattoquotidiano @marcotravaglio Altroché. Quando ci si libera di un governo di cialtroni non si può che es… -