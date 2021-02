Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: la polemica LGBT per un aereo organizzato dai fan (Di venerdì 26 febbraio 2021) I fan di Dayane Mello preparano un aereo per darle il sostegno del mondo LGBT dopo la dichiarazione d'amore a Rosalinda Cannavò, ma su Twitter scoppia la polemica Dopo la contestata dichiarazione d'amore di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5, i fan della modella hanno organizzato un aereo per comunicarle il sostegno del mondo LGBT. In polemica con questa iniziativa, su Twitter da stamattina imperversa l'hashtag #DayaneNonMiRappresenta. Mancano solo due puntate alla fine del Grande Fratello Vip 5 ma le polemiche generate dalla trasmissione non si spengono, ora hanno coinvolto, suo malgrado, anche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) I fan dipreparano unper darle il sostegno del mondodopo la dichiarazione d'amore a Rosalinda Cannavò, ma su Twitter scoppia laDopo la contestata dichiarazione d'amore dia Rosalinda Cannavò alVip 5, i fan della modella hannounper comunicarle il sostegno del mondo. Incon questa iniziativa, su Twitter da stamattina imperversa l'hashtag #NonMiRappresenta. Mancano solo due puntate alla fine delVip 5 ma le polemiche generate dalla trasmissione non si spengono, ora hanno coinvolto, suo malgrado, anche ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - Greta34442995 : Traduciamolo in portoghese e facciamolo leggere ai nostri amici ????#tzvip - bad_decisions0 : RT @tisaninaaa: “NON SONO VENUTO DA A FARE IL LETTO, SENNÒ ANDAVO AL GRANDE FRATELLO” SANGIOOO????#Amici20 -