Governo | Zampa-Morani all’attacco | malumori esclusi ‘Pd più debole | addio Viminale errore’** 2

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) – Matteo Mauri che nel Conte 2 è stato il viceministro del Pd alsi è limitato ad un post sui social. Nessuna altra dichiarazione. Chi ci ha parlato dice che era pronto al passo indietro visto il ‘caso’ donne, ma nessuno si aspettava che i dem non fossero più rappresentati al. C’è chi lo giudica “un errore politico macroscopico. Lo pagheremo. Se il Pd si fosse messo di punta sull’Interno, nessuno avrebbe potuto dirci di no”, si dice tra i parlamentari dem. Sandraesplicita in un’intervista la sua delusione: “Quello che mi dispiace profondamente è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona sanità”, dice che “secondo Prodi pago per la mia vicinanza a lui” e lamenta anche una scarsa attenzione dal Nazareno: “In un anno come quello che abbiamo vissuto non ho ...

il Resto del Carlino

Secondo Romano Prodi , il primo a chiamarla e a dirsi dispiaciuto per la mancata conferma, sarebbe stata la sua vicinanza a costarle il posto all'interno del. Sandraha comunque rivolto ...Ecco,, come le è stata comunicata l'esclusione? "Le confesso che non ho ricevuto alcuna ... Se avessimo avviato questo lavoro avremmo forse rafforzato ilConte". Lei dunque invoca il ...Non confermata nel governo Draghi, l'ex sottosegretaria Zampa si è detta delusa per non aver ricevuto nemmeno una telefonata da Zingaretti.«Quello che mi dispiace profondamente è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona sanità. E soprattutto quanto sia necessario ridurre le disuguaglianze t ...