Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip entrano in Casa e vengono ripresi per "errore" – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli ex coinquilini del Grande Fratello Vip sono entrati nella Casa più spiata d'Italia per fare le prove del balletto per la finale dell'1 marzo. Peccato che la regia del reality show li abbia inavvertitamente inquadrati per qualche attimo. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip entrano in Casa e vengono ripresi I attuali concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MrsPadfoot_ : RT @marnatv: Quando scopro che la regia 2 ha fatto vedere gli ex concorrenti che ballano in casa OGGI e non ieri. Dal cuore: #tzvip https… - oldcardig4n : @sanatyzher No è un video di oggi, mentre gli attuali concorrenti erano in cucurio la regia ha sbagliato ed ha inqu… - clocchan : Come volevasi dimostrare mentre noi ci scanniamo su twitter per il gf gli ex concorrenti vanno tutti a cena insieme - crazylo91591062 : RT @rainbow20202020: @Iperborea_ Capisco il discorso ma allora perché mettere like oggi ad una replica del tuo amico che sai benissimo mi a…