Gara ePrix Diriyah 2021 Round 1, buona la prima per De Vries (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nyck De Vries vince nel Round 1 dell’ePrix di Diriyah la prima Gara della stagione 2021 del mondiale di Formula E. Dietro al pilota Mercedes completano il podio Edoardo Mortara e Mitch Evans. Gara difficile per le due DS Techeeah con Da Costa dodicesimo e Vergne quindicesimo. Ritiro per Bird, Lynn e Gunther. De Vries parte subito bene, ma arriva la safety car per l’incidente tra Bird e Lynn Alla partenza De Vries parte benissimo ed allunga dopo poche curve, con Wehrlein che cerca di fare altrettanto. Le posizioni alla partenza rimangono quasi tutte cristallizzate, tranne per Lotterer che perde tre posizioni e scende in decima posizione. Davanti Wehrlein realizza due giri veloci e si riavvicina a De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nyck Devince nel1 dell’diladella stagionedel mondiale di Formula E. Dietro al pilota Mercedes completano il podio Edoardo Mortara e Mitch Evans.difficile per le due DS Techeeah con Da Costa dodicesimo e Vergne quindicesimo. Ritiro per Bird, Lynn e Gunther. Departe subito bene, ma arriva la safety car per l’incidente tra Bird e Lynn Alla partenza Departe benissimo ed allunga dopo poche curve, con Wehrlein che cerca di fare altrettanto. Le posizioni alla partenza rimangono quasi tutte cristallizzate, tranne per Lotterer che perde tre posizioni e scende in decima posizione. Davanti Wehrlein realizza due giri veloci e si riavvicina a De ...

sportface2016 : #FormulaE, #DeVries vince la prima gara in Arabia Saudita: l'ordine di arrivo e la prima classifica piloti - MarcoColletta : La @MercedesEQFE inizia la stagione 7 così come aveva chiuso la 6: con una vittoria. Questa volta è @nyckdevries co… - FrederickSeb : RT @Gianludale27: Mancano 15 minuti all'inizio della prima gara della Season 7 di Formula E. Si tratta anche del primo ePrix in notturna pe… - LucianoYoma : RT @Gianludale27: Mancano 15 minuti all'inizio della prima gara della Season 7 di Formula E. Si tratta anche del primo ePrix in notturna pe… - ansiogenaaf : RT @Gianludale27: Mancano 15 minuti all'inizio della prima gara della Season 7 di Formula E. Si tratta anche del primo ePrix in notturna pe… -