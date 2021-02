Francia: ucciso un quindicenne a colpi di arma da fuoco in periferia Parigi (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Francia ucciso Francia: ucciso un 15enne a colpi di arma di fuoco nelle banlieue di Parigi Parigi, 26 feb 21:37 - Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Bondy, a nord est di Parigi, da due persone a bordo di uno scooter. Lo riferiscono i media francesi, citando fonti della polizia. L'episodio è accaduto oggi attorno ...

