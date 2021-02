Elisabetta II: "Vaccinarsi è un dovere contro il Covid" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Regno Unito, la Regina sul vaccino anti Covid non ha dubbi: è un dovere morale di ogni cittadino. Ne ha parlato in video chiamata con il Nhs. Regno Unito, la Regina: “Vaccino, dovere dei cittadini” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Regno Unito, la Regina sul vaccino antinon ha dubbi: è unmorale di ogni cittadino. Ne ha parlato in video chiamata con il Nhs. Regno Unito, la Regina: “Vaccino,dei cittadini” su Notizie.it.

BBilanShit : RT @Tg3web: 'Vaccinarsi è un dovere', dice la regina Elisabetta II, che scende in campo a favore della campagna. E in un messaggio esorta i… - Tg3web : 'Vaccinarsi è un dovere', dice la regina Elisabetta II, che scende in campo a favore della campagna. E in un messag… - Wally_84 : RT @SkyTG24: Uk, Elisabetta II avverte: vaccinarsi contro il Covid è un dovere - a42nno : RT @SkyTG24: Uk, Elisabetta II avverte: vaccinarsi contro il Covid è un dovere - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Uk, Elisabetta II avverte: vaccinarsi contro il Covid è un dovere -