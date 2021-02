Coronavirus | l' Ue verso i ' passaporti vaccinali' Forse entro giugno

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Accelerare i rifornimenti di vaccini e al tempo stesso mantenere le restrizioni e no ai viaggi non essenziali. In Europa , mentre corrono le varianti del, questa la linea da seguire per i ...

MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: verso l'ok a una dose unica di vaccino ai guariti #Coronavirus - WRicciardi : Coronavirus, Rt a 1,05 in Emilia-Romagna: verso l'arancione. E Bonaccini sdogana il lockdown - DPCgov : ??#Coronavirus: trasferiti i primi 8 pazienti dal Molise verso ospedali di altre regioni. Attivata la CROSS, la cent… - Open_gol : Come ogni venerdì, le Regioni attendono le decisioni della cabina di regia sulle fasce di rischio e i relativi colo… - VELOSPORT1960 : Aumentano i contagi di Coronavirus nella regione, che dalla prossima settimana potrebbe tornare nella fascia interm… -

Mi auguro che dopo il 6 aprile anche gli atenei possano tornarela normalità'. Lo ha detto Cristina Messa, neoministro dell'Università. 26 feb 08:47 Bonaccini: "Siamo all'inizio della terza ...Accelerare i rifornimenti di vaccini e al tempo stesso mantenere le restrizioni e no ai viaggi non essenziali. In Europa , mentre corrono le varianti del, questa la linea da seguire per i leader Ue, secondo quanto emerso nella prima giornata di riunione del Consiglio europeo . Ampio spazio, nel confronto in videoconferenza, stato dato al ...Ancora una volta, un cittadino catanese versa in condizioni molto gravi a seguito del contagio da Coronavirus: si cercano donatori di plasma iperimmune.Il direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Stéphane Rossini, esorta a una riforma urgente del sistema delle istituzioni sociali in Svizzera. A suo, avviso, la crisi legata ...