Chi è tha Supreme: il giovanissimo trapper dietro all'avatar con la felpa viola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel corso degli ultimi anni sulla scena musicale italiana si è andata affermando via via la trap, un sotto genere del rap particolarmente apprezzato dai più giovani. Tra i tanti nomi emersi nell'ambiente uno in particolare è spiccato fra tutti, tha Supreme. giovanissimo trapper romano, la sua carriera è in continua crescita dopo un inizio con il botto. Chi è tha Supreme: dietro l'avatar della trap c'è Davide Mattei Davide Mattei, vero nome di tha Supreme, è nato a Roma nel 2001. La sua passione per la musica inizia molto presto, stimolata anche da sua madre, cantante gospel, e sua sorella, Mara Sattei (all'anagrafe Mara Mattei). Lascia la scuola dell'obbligo per dedicarsi alla vocazione della musica, iniziando a produrre per gioco cover dei suoi pezzi preferiti all'età di 14 ...

