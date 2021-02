Barbara d’Urso: un nuovo programma per rinnovarsi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Colpo di scena nella programmazione di Mediaset: Barbara d’Urso ha deciso di rispondere alle polemiche per la chiusura anticipata di Live! Non è la d’Urso, con una notizia che forse non tutti si aspettavano. La conduttrice, infatti, raddoppia l’appuntamento nella domenica pomeriggio, con un nuovo spazio dedicato all’attualità. Nelle ultime ore si è molto discusso della chiusura anticipata di Live! Non è la d’Urso, lo show della domenica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Colpo di scena nellazione di Mediaset:ha deciso di rispondere alle polemiche per la chiusura anticipata di Live! Non è la, con una notizia che forse non tutti si aspettavano. La conduttrice, infatti, raddoppia l’appuntamento nella domenica pomeriggio, con unspazio dedicato all’attualità. Nelle ultime ore si è molto discusso della chiusura anticipata di Live! Non è la, lo show della domenica Articolo completo: dal blog SoloDonna

ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - blogtivvu : Barbara d’Urso commenta le novità choc dei suoi show e lancia frecciatine – VIDEO - IlCarmi73 : Dopo aver fatto fuori Barbara d'Urso non possiamo far fuori anche Travaglio? #ottoemezzo - Stefani85824360 : RT @MT_Meli_: Ma quelli che borbottano per la nomina della Borgonzoni sono gli stessi che votano per quel partito che ha Barbara D’Urso com… -