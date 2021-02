Agguato in Congo, parla l’italiano sopravvissuto: “Pronto a raccontare tutto” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Agguato in Congo, parla il Vicedirettore del Wfp sopravvissuto “Sono Rocco Leone e sono il Vicedirettore dell’agenzia Onu World Food Programme nella Repubblica Democratica del Congo. Sono certo che comprenderete che questi ultimi giorni sono stati molto difficili per me, per i miei colleghi e per le nostre famiglie. L’esperienza di quello che è successo lunedì è stata sia tragica che traumatica e non trovo neanche le parole per esprimere quanto sia profondo il mio dolore per le vite perse”, il vicedirettore del World Food Programme (WfP) in Rdc parla per la prima volta dall’assalto al conguaglio Onu su cui viaggiava lunedì 22 febbraio insieme all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iavocacci e l’autista del Wfp, Mustapha Milambo, rimasti ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021)inil Vicedirettore del Wfp“Sono Rocco Leone e sono il Vicedirettore dell’agenzia Onu World Food Programme nella Repubblica Democratica del. Sono certo che comprenderete che questi ultimi giorni sono stati molto difficili per me, per i miei colleghi e per le nostre famiglie. L’esperienza di quello che è successo lunedì è stata sia tragica che traumatica e non trovo neanche le parole per esprimere quanto sia profondo il mio dolore per le vite perse”, il vicedirettore del World Food Programme (WfP) in Rdcper la prima volta dall’assalto al conguaglio Onu su cui viaggiava lunedì 22 febbraio insieme all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iavocacci e l’autista del Wfp, Mustapha Milambo, rimasti ...

