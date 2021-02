Your Honor - recensione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cosa succede nell'animo di un uomo quando di colpo si trova costretto ad agire nel modo diametralmente opposto a quanto fatto fino a quel momento, a quanto gli è stato insegnato, per cui ha studiato e in cui crede, su cui insomma ha fondato tutta la propria irreprensibile esistenza? Michael Desiato, stimatissimo giudice, uomo di grande onestà morale e di intransigente correttezza, in Your Honor esercita con rigore, onestà e umanità il mestiere di giudice a New Orleans, corteggiato dai potenti, temuto eppure rispettato in tribunale e dai suoi estimatori. Ma una sventura si abbatte sulla sua esistenza: il figlio diciottenne Adam commette un errore tragico, che potrebbe avere conseguenze devastanti. Va detto che la famiglia ha già subito un affronto dal destino, ossia la morte dell'amata moglie/madre un anno prima. E in fondo l'incidente è il risultato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cosa succede nell'animo di un uomo quando di colpo si trova costretto ad agire nel modo diametralmente opposto a quanto fatto fino a quel momento, a quanto gli è stato insegnato, per cui ha studiato e in cui crede, su cui insomma ha fondato tutta la propria irreprensibile esistenza? Michael Desiato, stimatissimo giudice, uomo di grande onestà morale e di intransigente correttezza, inesercita con rigore, onestà e umanità il mestiere di giudice a New Orleans, corteggiato dai potenti, temuto eppure rispettato in tribunale e dai suoi estimatori. Ma una sventura si abbatte sulla sua esistenza: il figlio diciottenne Adam commette un errore tragico, che potrebbe avere conseguenze devastanti. Va detto che la famiglia ha già subito un affronto dal destino, ossia la morte dell'amata moglie/madre un anno prima. E in fondo l'incidente è il risultato ...

