Vittoria apre a Bergamo un centro ricerche per copertoni da bici hi-tech

Un laboratorio dove studiare soluzioni innovative per i copertoni da bicicletta e un bike park dove tecnici e appassionati potranno metterli alla prova. Lo ha annunciato Vittoria, storica aziende della Bergamasca recentemente tornata italiana grazie al fondo milanese Wise Equity, dopo un passaggio in mani olandesi. I lavori termineranno entro il 2022. Diversi tracciati in asfalto, fango, roccia consentiranno di provare le gomme in tutte le circostanze meteo e di utilizzo con l'aiuto di un set di strumenti di misurazione delle prestazioni. A fianco del bike park nascerà, inoltre, un innovation center dove si farà ricerca su mescole e polimeri. Il complesso con sede a Brembate, alle porte di Bergamo, è da poco tornato a essere il quartier generale dell'azienda. Un investimento da 7 milioni

