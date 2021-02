VIDEO Europa League | Napoli-Granada 2-1 | highlights e sintesi Partenopei eliminati | non bastano i gol di Zielinski e Fabian Ruiz

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Niente da fare per ildi Rino Gattuso, impegnato questa sera al Diego Armando Maradona nel ritorno dei sedicesimi di finale di2021. I, infatti, pur vincendo 2-1 contro ilnon hanno centrato l’obiettivo qualificazione per via del ko dell’andata (2-0). Lo score totale, infatti, ha sorriso alla compagine spagnola che dunque continuerà la propria corsa. Non sono bastati le marcature, infatti, del polacco Piotre dell’ibericoa regalare una gioia alla formazione partenopea. Decisiva, infatti, la marcatura di Montoro da parte della squadra ospite. Di seguito le azioni salienti e gli: GLIDI...

