"Vado via, arriverderci" Colpo di scena a "Le iene": Elisabetta Gregoraci abbandona lo studio, Saviano resta stupito. Cos'è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell'ultima puntata delle iene, il programma di approfondimento firmato Italia 1, ha presenziato l'ex moglie di Briatore. Elisabetta Gregoraci, dopo l'avventura della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha dovuto subire delle domande piuttosto irritanti proprio nella suddetta trasmissione di Mediaset. Come ricorderete, Elisabetta, all'interno della Casa di Cinecittà, aveva avuto un breve flirt con l'ex velino PierPaolo Pretelli. Oggi, invece, lui non ha occhi che per Giulia Salemi che, però, ha di recente dovuto abbandonare il reality show a seguito dell'eliminazione. La modella, infatti, durante la chiacchierata in studio, aveva fatto alcune importanti dichiarazioni, dicendo che PierPaolo è ormai una persona fondamentale per la sua vita e che non vede l'ora di ...

