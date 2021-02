Vaccini | vertice tra i leader dell’Ue Verso accelerazione sulla produzione interna e più controlli su export delle aziende inadempienti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Primo Consiglio europeo – in videoconferenza – per il nuovo premier Mario Draghi. Al centrodiscussioni tra ici sono la risposta comune all’emergenza Covid e il nodo dei ritardi nelle consegne dei. La volontà comune è quella di rafforzare il pressing sullefarmaceutiche perché rispettino gli impegni, anche se i contratti negoziati dalla Commissione presentano diverse falle che rendono difficile sanzionare i rinvii. Il Consiglio è orientato anche a chiedere un approccio più rigido nell’applicazione del divieto di esportare per lefarmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. L’altro fronte è quello della” su licenza: mercoledì il commissario Ue responsabile della task force sui, ...

Alcon le Regioni c'erano anche il presidente dell'Associazione Comuni (Anci) Antonio ... In particolare, occorre una decisa accelerazione sul piano, una revisione dei criteri per l'...Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al termine delche si ... occasione 'per verificare la possibilità concreta di produrre in sicurezzaanti - Covid ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi, nel corso del Consiglio europeo, ha indicato la possibilità di dare priorità alle prime dosi di vaccino alla luce della recente letteratura scienti ...Volontà comune di rafforzare il pressing sulle società farmaceutiche perché rispettino gli impegni. In più si studia come rendersi più autonomi dall'import. Dal canto suo il numero uno di Astrazeneca, ...