Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno si sono svolti di oggi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ai funerali di Stato per Ambasciatore Luca Attanasio il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo i feretri avvolti nel tricolore sono stati trasportati nella chiesa dei Carabinieri del XIII Reggimento quello di Iacovacci presente il premier draghi i ministri Guerini Di Maio lamorgese Giorgetti e i presidenti di camera e senato Fico e casellati la chiesa era stata chiusa al pubblico c’è un dolce per i troppi uomini invaghiti dal denaro che tramano la morte del fratello e angoscia perché la giustizia e disattesa ha detto nella sua omelia il vicario del papà Angelo De Donatis e mi trovi di incontro oggi governo regioni in vista dei prossimi provvedimenti all’incontro in video conferenza hanno ...