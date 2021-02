Twitter vola in borsa dopo piano per raddoppiare ricavi entro 2023 (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Twitter ha spiccato il volo a Wall Street, dove risulta la migliore del S&P 500, attestandosi a 76,54 e in aumento del 6,42%, dopo che ha annunciato un piano per raddoppiare i propri ricavi entro il 2023, in una comunicazione alla SEC. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 79,55 e successiva a quota 84,37. Supporto a 74,73. La società guidata da Jack Dorsey punta ad avere 315 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU) entro la fine del 2023 e ad almeno raddoppiare le sue entrate annuali, cioè passare dai 3,7 miliardi di dollari nel 2020 ad almeno 7,5 miliardi di dollari tra poco più di due ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Tele) –ha spiccato il volo a Wall Street, dove risulta la migliore del S&P 500, attestandosi a 76,54 e in aumento del 6,42%,che ha annunciato unperi propriil, in una comunicazione alla SEC. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 79,55 e successiva a quota 84,37. Supporto a 74,73. La società guidata da Jack Dorsey punta ad avere 315 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU)la fine dele ad almenole sue entrate annuali, cioè passare dai 3,7 miliardi di dollari nel 2020 ad almeno 7,5 miliardi di dollari tra poco più di due ...

stanzaselvaggia : Ragazzi, oggi qui si vola. Ora se a una conduttrice che ha in mano mezzo palinsesto da anni chiudono un programma c… - ItaliaTeam_it : ? #WEURO2022 arriviamoooooo! ???? L'Italia batte Israele 12-0 e vola agli Europei! #ItaliaTeam | @AzzurreFIGC - LiaCapizzi : Pazzesca Larissa Iapichino !! La 18enne fiorentina vola a 6.91 nel salto in lungo agli Italiani Indoor di Ancona. E… - Sid18955537 : RT @mrp_mrs: Il pensiero vola a cose piacevoli #sweet #hotwife #incontri #doppia - ewwiwa7 : Ciao carissima, perseguire bene, il bimbo ha compiuto 2 anni, in piena energia, scaricando la mia... tra lavoro e f… -