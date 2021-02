Trullo | Ater avvia demolizione edifici abusivi su Monte Cucco

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Sono statete daRoma, su mandato della Regione Lazio, le demolizioni deglicostruiti abusivamente fin dagli anni ’70 sulla collina dial, divenuti luogo di degrado e anche fonte di pericolosita’ per i residenti del quartiere. Dopo un primo intervento di bonifica di quella che era divenuta una discarica a cielo aperto, dove, tra l’altro, e’ stato rinvenuto anche amianto, l’area e’ stata riqualificata con percorsi pedonali. Al termine degli interventi di, si completera’ il risanamento della zona e verranno installati impianti di videosorveglianza. Lo scrive in una nota la Regione Lazio. “Dopo l’apertura del nuovo giardino di piazza Cina Cicetti, con aree verdi e un parco giochi per bambini, il ...

LavoroLazio_com : Trullo, Ater avvia demolizioni edifici abusivi a Monte Cucco. Valeriani: 'Area sarà riqu... - CasilinaNews : Trullo. Ater avvia la demolizione degli edifici abusivi a Monte Cucco. L'area sarà riqualificata e diventerà un par… - Notiziedi_it : Trullo, abbattute le case abusive di Monte Cucco: alle famiglie assegnati alloggi Ater - romatoday : #Trullo, abbattute le case abusive di Monte Cucco: alle famiglie assegnati alloggi Ater -

Ultime Notizie dalla rete : Trullo Ater

RomaDailyNews

Da Presidente del Municipio, uno dei primi atti fu proprio diffidare l'per il ripristino di quell'accesso e per la sua messa in sicurezza ", ha dichiarato Veloccia., via alla ...'In questi giorni abbiamo eseguito un sopralluogo presso alcune case dell'presso Viale Ventimiglia alpoiché molti cittadini lamentavano il cattivo stato manutentivo degli edifici soprattutto per la presenza di infiltrazioni di acqua che stanno ormai da tempo ...Trullo, Ater avvia demolizioni edifici abusivi a Monte Cucco. Valeriani: "Area sarà riqualificata e diventerà parco pubblico" ...Trullo. Ater avvia la demolizione degli edifici abusivi a Monte Cucco. L'area sarà riqualificata e diventerà un parco ...