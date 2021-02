Traffico Roma del 25-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) LuceverdeBuona giornata dalla redazione Bentrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla Cassiaintenso e code disagi tra la Giustiniana via di Grottarossa nelle due direzioni in via della Pineta Sacchetti rallentamenti all’altezza del gemelli anche quiIn entrambe le direzioni intanto nella vicina via di Torrevecchia ricordiamo che un tratto di strada è chiusa alchiusura all’altezza di via Cesare Lombrosodeviato e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia in via Anastasio II perrallentamenti in via Gregorio VII ti rallenta sul lungotevere all’altezza dell’isola Tiberina in direzione Castel Sant’Angelo Ara Pacis sulla via Cristoforo Colombo disagi per lavori tra via di Mezzocammino e via di Malafede per i dettagli di ...