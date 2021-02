Torino | Baselli | “Sono positivo al Covid | sto bene”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il centrocampista delDaniele, tramite Instagram, ha confermato di essere risultatoal-19 dopo i test effettuati nelle ultime ore: "al. Sto, ho iniziato il periodo di quarantena a casa. Grazie per il vostro affetto", ha scritto il classe '92 tramite un posto social, il centrocampista granata si aggiunge al gruppo di 7 giocatori risultati positivi nei giorni scorsi. Ricordiamo che nelle ultime ore è uscito il comunicato della Lega che ha ufficializzato il rinvio della sfida frae Sassuolo, match inizialmente in programma domani sera.caption id="attachment 460877" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Dopo l'ormai famoso caso di Juventus-Napoli, anche un'altro match – in programma per la 24esima giornata – è stato rinviato: stiamo parlando di Torino-Sassuolo.