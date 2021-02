Sci di fondo oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma Sprint, italiani in gara (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mondiali di Oberstdorf: si comincia a fare sul serio. Sono oggi di scena le due Sprint maschile e femminile, quest’anno a tecnica classica, con Johannes Klaebo che si inserisce sempre nel ruolo di favorito numero uno per tentare di ripetere quella tripletta iridata del 2019 che gli è riuscita anche in versione olimpica nel 2018. Per l’Italia sono in due, in particolare, a provarci: Federico Pellegrino e, in seconda battuta, Francesco De Fabiani. Per il poliziotto di Nus c’è un difficile tentativo di confermare il proprio status di vicecampione iridato nella tecnica a lui meno congeniale, quella classica, dopo aver sfiorato l’impresa contro Klaebo a Seefeld due anni fa. De Fabiani ha annunciato che questa sarà la prima delle sue quattro gare, tra le quali la team Sprint avrà un posto importante nella scala delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)di Oberstdorf: si comincia a fare sul serio. Sonodi scena le duemaschile e femminile, quest’anno a tecnica classica, con Johannes Klaebo che si inserisce sempre nel ruolo di favorito numero uno per tentare di ripetere quella tripletta iridata del 2019 che gli è riuscita anche in versione olimpica nel 2018. Per l’Italia sono in due, in particolare, a provarci: Federico Pellegrino e, in seconda battuta, Francesco De Fabiani. Per il poliziotto di Nus c’è un difficile tentativo di confermare il proprio status di vicecampione iridato nella tecnica a lui meno congeniale, quella classica, dopo aver sfiorato l’impresa contro Klaebo a Seefeld due anni fa. De Fabiani ha annunciato che questa sarà la prima delle sue quattro gare, tra le quali la teamavrà un posto importante nella scala delle ...

