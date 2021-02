Roma 2021 – Stefàno (M5s): no a Raggi bis, disponibile a candidarmi (Di giovedì 25 febbraio 2021) – Dopo le critiche mosse alla sindaca Raggi, Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale in quota M5S, annuncia di essere pronto a sfidare la Raggi come candidato grillino alle prossime comunali. Intervenuto questa mattina all’interno del Morning Show di Radio Globo, Stefàno ha attaccato la sindaca sul progetto per la nuova viabilità in via La Spezia. “È stato un auto-gol quello della sindaca di fare marcia indietro sul progetto della nuova viabilità in via La Spezia”. Critiche pesanti alle quali è seguito subito una netta presa di distanza dalla ricandidatura della sindaca, caldeggiata qualche giorno fa anche da Beppe Grillo con il post “aridaje”. “Sicuramente alle prossime elezioni non voterò Virginia Raggi”, ha tuonato Stefàno. “Vorrei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) – Dopo le critiche mosse alla sindaca, Enrico, presidente della commissione Mobilità diCapitale in quota M5S, annuncia di essere pronto a sfidare lacome candidato grillino alle prossime comunali. Intervenuto questa mattina all’interno del Morning Show di Radio Globo,ha attaccato la sindaca sul progetto per la nuova viabilità in via La Spezia. “È stato un auto-gol quello della sindaca di fare marcia indietro sul progetto della nuova viabilità in via La Spezia”. Critiche pesanti alle quali è seguito subito una netta presa di distanza dalla ricandidatura della sindaca, caldeggiata qualche giorno fa anche da Beppe Grillo con il post “aridaje”. “Sicuramente alle prossime elezioni non voterò Virginia”, ha tuonato. “Vorrei ...

