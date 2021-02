Report Gimbe: +10% casi in una settimana, "spie rosse" in 41 Province (Di giovedì 25 febbraio 2021) In 7 giorni i nuovi contagi sono aumentati del 10%, cresce il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, in 41 Province si registrano segnali di allarme, mentre sulla vaccinazione le Regioni continuano a muoversi in ordine sparso: la doppia dose, al momento, è stata iniettata solo al 2,9% degli ultra80enni. È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio relativo alla settimana dal 17 al 23 febbraio. Rispetto ai sette giorni precedenti, crescono dunque i nuovi casi (92.571 da 84.272) a fronte di un numero stabile di morti (2.177 da 2.169). In lieve riduzione i casi attualmente positivi (387.948 da 393.686), le persone in isolamento domiciliare (367.507 da 373.149) e i ricoveri con sintomi (18.295 da 18.463), mentre risalgono le terapie intensive (2.146 da 2.074). Si rileva, dunque, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) In 7 giorni i nuovi contagi sono aumentati del 10%, cresce il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, in 41si registrano segnali di allarme, mentre sulla vaccinazione le Regioni continuano a muoversi in ordine sparso: la doppia dose, al momento, è stata iniettata solo al 2,9% degli ultra80enni. È quanto rileva la Fondazionenel monitoraggio relativo alladal 17 al 23 febbraio. Rispetto ai sette giorni precedenti, crescono dunque i nuovi(92.571 da 84.272) a fronte di un numero stabile di morti (2.177 da 2.169). In lieve riduzione iattualmente positivi (387.948 da 393.686), le persone in isolamento domiciliare (367.507 da 373.149) e i ricoveri con sintomi (18.295 da 18.463), mentre risalgono le terapie intensive (2.146 da 2.074). Si rileva, dunque, ...

