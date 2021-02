Pd | Gribaudo | ' 100 giorni per la parità salariale | riflessione su dimissioni vicesegretari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ci è stato ripetuto fino allo sfinimento che la scelta di tre ministri del Pd uomini è stata del Presidente Draghi. Se il Pd appare all'esterno come un partito che per essere pienamente rappresentato nelle sue personalità più forti abbia soltanto uomini a disposizione, questa ipotesi, a cui tutti ci avete chiesto di credere in questi, a me sembra ancora più grave. Dopo le cose sono soltanto peggiorate". Così la vicecapogruppo del Pd alla Camera, nel corso del dibattito in Direzione Pd. "Passi maldestri di bilanciamento di genere. Proposte offensive di fare tutte le sottosegretarie donne. Nessunasui ruoli di vice-segretario. Mi scuserete, non ci giro intorno ma i ruoli hanno un peso e io devo chiedere a questa direzione perché una vice segretaria donna si è dimessa per evitare un doppio incarico e perché ...