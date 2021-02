Paradigmi interpretativi del sistema dominante

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ricostruire una biografia intellettuale implica l’indagare non solo sul protagonista ma anche e soprattutto sui tempi che lo hanno accompagnato, dei quali è stato narratore e, a volte, anche e soprattutto diagnosta. Poiché del passato sappiamo soprattutto per il racconto che ne è stato fatto dai suoi protagonisti e, con esso, delle categorie che ne sono derivate fino a noi. LA VITA DI GIORGIO GALLI, politologo e storico, spentosi pochi mesi fa all’età di novantadue anni, è stata dedicata all’analisi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

