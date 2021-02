Nuovo Dpcm Draghi | venerdì la prima bozza I colori restano

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - lefrasidiosho : Nuovo #DPCM, divieti fino a dopo Pasqua #Speranza - bernyy66 : RT @a_padellaro: OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che è in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

E' iniziato in videoconferenza il confronto tra governo ed enti locali sulche sostituirà fino al 6 aprile quello del 16 gennaio scorso che scadrà il 5 marzo. Come Draghi aveva già annunciato nel suo discorso in parlamento la linea delgoverno è quella di ...E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè in riferimento all'annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza sull'entrata in vigore deldal 6 marzo al 6 aprile. Una decisione ...Il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, sancirà un altro mese di chiusure. Per i ristoranti, nonostante le richieste che arrivano, l’apertura serale in fascia gialla non appare immi ...Lo ha detto il ministro, Maristella Gelmini. “Le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì” ha aggiunto la ministra durante il vertice in corso tra governo ed enti locali sulle ...